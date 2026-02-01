Film Les Légendaires Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Les Légendaires

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:30:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Animation, Fantastique, Aventure.

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…

Durée 1h32. À partir de 6 ans. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Film Les Légendaires Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme