Film Les Légendaires Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Début : 2026-02-28 17:30:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
2026-02-28
Animation, Fantastique, Aventure.
Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…
Durée 1h32. À partir de 6 ans. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
