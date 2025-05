Film Les Mu­si­cien­s – Orbey, 31 mai 2025 20:30, Orbey.

Début : Samedi 2025-05-31 20:30:00

fin : 2025-05-31 22:15:00

2025-05-31

Astrid réunit quatre Stradivarius pour un concert exceptionnel, mais les musiciens ne s’accordent pas. Elle fait appel à Charlie, le compositeur, dans l’espoir de sauver l’événement.

Synopsis Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Astrid assembles four Stradivarius instruments for an exceptional concert, but the musicians don’t agree. She appeals to Charlie, the composer, in the hope of saving the event.

German :

Astrid bringt vier Stradivaris für ein außergewöhnliches Konzert zusammen, aber die Musiker sind sich nicht einig. Sie wendet sich an Charlie, den Komponisten, in der Hoffnung, die Veranstaltung zu retten.

Italiano :

Astrid riunisce quattro strumenti Stradivari per un concerto eccezionale, ma i musicisti non sono d’accordo. Si appella a Charlie, il compositore, nella speranza di salvare l’evento.

Espanol :

Astrid reúne cuatro instrumentos Stradivarius para un concierto excepcional, pero los músicos no están de acuerdo. Ella recurre a Charlie, el compositor, con la esperanza de salvar el evento.

