Film Les Orphelins Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Vendredi 2025-09-19 20:30:00

2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Deux anciens orphelins que tout oppose doivent s’unir pour protéger une ado en quête de vérité face à une entreprise prête à tuer pour ses secrets.

Synopsis Gab et Driss, amis d’enfance brouillés depuis leur départ de l’orphelinat, mènent des vies opposées l’un est flic à l’IGPN, l’autre fixeur pour des voyous. Lorsque leur premier amour meurt dans un accident suspect, sa fille Leïla, 17 ans, s’empare de l’arme de Gab et se lance sur la piste d’une puissante entreprise prête à tout pour étouffer l’affaire. Forcés de faire équipe, les orphelins vont devoir la stopper avant qu’elle ne commette l’irréparable… .

English :

Two former orphans with nothing in common must unite to protect a teenager in search of the truth from a company willing to kill for its secrets.

German :

Zwei ehemalige Waisenkinder, die gegensätzlicher nicht sein könnten, müssen sich zusammenschließen, um einen Teenager auf der Suche nach der Wahrheit vor einem Unternehmen zu schützen, das bereit ist, für seine Geheimnisse zu töten.

Italiano :

Due ex orfani senza nulla in comune devono unirsi per proteggere un adolescente in cerca della verità da una società pronta a uccidere per i suoi segreti.

Espanol :

Dos antiguos huérfanos sin nada en común deben unirse para proteger a un adolescente en busca de la verdad de una empresa dispuesta a matar por sus secretos.

