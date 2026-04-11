Orbey

Film Les rayons et les ombres

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 23:50:00

Date(s) :

2026-04-18

Sous l’Occupation, un père et sa fille plongent dans la collaboration… Une histoire vraie troublante de choix, loyauté et conséquences.

Synopsis Pendant la Deuxieme Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

During the Occupation, a father and daughter plunge into collaboration… A disturbing true story of choice, loyalty and consequences.

L’événement Film Les rayons et les ombres Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg