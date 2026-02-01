Film Les Roues de l’Avenir Cours Maréchal Foch Aubagne

Film Les Roues de l’Avenir

Jeudi 5 février 2026 à partir de 19h. Cours Maréchal Foch Cinéma le Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05

À travers les témoignages d’économistes, d’urbanistes, d’associations, de politiques, de sociologues, les roues de l’avenir explore les différentes manières de mettre le vélo au centre de nos villes, et l’impact que cela aurait sur nos vies.

Evan, Maud, Emilie, Augustine et Baptiste, sont convaincus que le vélo est un formidable moteur de transitions. Ils décident d’entreprendre un voyage à deux roues, qui les amènera beaucoup plus loin que ce qu’ils croyaient. .

Cours Maréchal Foch Cinéma le Pagnol Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 24 36 72

English :

Through the testimonies of economists, urban planners, associations, politicians and sociologists, Wheels of the Future explores the different ways in which bicycles could become central to our cities, and the impact this would have on our lives.

