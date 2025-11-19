Film Les Saisons Châtel-Censoir

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle Polyvalente, route d’Asnieres Châtel-Censoir Yonne

En partenariat avec la bibliothèque de Châtel Censoir, un film de Jacques Perrin et Jacques Cluzqud,
Les Saisons
Entrée Libre   .

Salle Polyvalente, route d’Asnieres Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   avallon@destinationgrandvezelay.com

