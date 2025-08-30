Film: Les Schtroumpfs Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Les Schtroumpfs Cinéma Le Palais Lourdes samedi 30 août 2025.
Film: Les Schtroumpfs
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 15:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
De Chris Miller (LX) | Par Pam Brady
Avec Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur
1 h 32 | Animation, Comédie, Famille, Musical, Comédie musicale
Tout public
à partir de 6 ans
Tarif unique: 3€
Synopsis
Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier !
Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
From Chris Miller (LX) | By Pam Brady
With Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur
1 h 32 | Animation, Comedy, Family, Musical
All audiences
ages 6 and up
Single ticket price: 3?
Synopsis
When Papa Smurf is mysteriously kidnapped by the evil wizards Razamel and Gargamel, Smurfette and her best friend Nameless Smurf set off on a mission to find him! And so begins a wild adventure in which our blue heroes cross paths with colorful new friends like Mama Poot and her little ones. The Smurfs must take their destiny into their own hands to save the whole world!
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Von Chris Miller (LX) | Von Pam Brady
Mit Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur
1 Std. 32 | Animation, Komödie, Familie, Musical, Musikalische Komödie
Alle Altersgruppen
ab 6 Jahren
Einheitspreis: 3?
Synopsis
Als Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern Razamel und Gargamel entführt wird, machen sich Schlumpfine und ihr bester Freund Schlumpf ohne Namen auf den Weg, um ihn zu finden! Es beginnt ein verrücktes Abenteuer, bei dem unsere blauen Helden den Weg neuer, farbenfroher Freunde wie Mama Poot und ihre Kleinen kreuzen. Die Schlümpfe müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, um das der ganzen Welt zu retten!
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Di Chris Miller (LX) | Di Pam Brady
Con Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur
1 h 32 | Animazione, Commedia, Famiglia, Musical
Tutti gli spettatori
a partire da 6 anni
Prezzo del biglietto singolo: 3?
Sinossi
Quando Grande Puffo viene misteriosamente rapito dai malvagi maghi Razamel e Gargamella, Puffetta e il suo migliore amico Puffo Senza Nome partono in missione per ritrovarlo! Inizia così un’avventura selvaggia in cui i nostri eroi blu incrociano nuovi e colorati amici come Mamma Poot e i suoi piccoli. I Puffi devono prendere in mano il loro destino per salvare il mondo intero!
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Por Chris Miller (LX) | Por Pam Brady
Con Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur
1 h 32 | Animación, Comedia, Familiar, Musical
Todos los públicos
a partir de 6 años
Precio de la entrada individual: 3?
Sinopsis
Cuando Papá Pitufo es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina y su mejor amigo Pitufo Sin Nombre emprenden una misión para encontrarlo Comienza entonces una alocada aventura en la que nuestros héroes azules se cruzan con nuevos y coloridos amigos como Mamá Poot y sus pequeños. ¡Los Pitufos deberán tomar las riendas de su destino para salvar al mundo entero!
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
