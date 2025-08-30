Film: Les Schtroumpfs Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Les Schtroumpfs Cinéma Le Palais Lourdes samedi 30 août 2025.

Film: Les Schtroumpfs

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

De Chris Miller (LX) | Par Pam Brady

Avec Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur

1 h 32 | Animation, Comédie, Famille, Musical, Comédie musicale

Tout public

à partir de 6 ans

Tarif unique: 3€

Synopsis

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier !

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

From Chris Miller (LX) | By Pam Brady

With Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur

1 h 32 | Animation, Comedy, Family, Musical

All audiences

ages 6 and up

Single ticket price: 3?

Synopsis

When Papa Smurf is mysteriously kidnapped by the evil wizards Razamel and Gargamel, Smurfette and her best friend Nameless Smurf set off on a mission to find him! And so begins a wild adventure in which our blue heroes cross paths with colorful new friends like Mama Poot and her little ones. The Smurfs must take their destiny into their own hands to save the whole world!

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Chris Miller (LX) | Von Pam Brady

Mit Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur

1 Std. 32 | Animation, Komödie, Familie, Musical, Musikalische Komödie

Alle Altersgruppen

ab 6 Jahren

Einheitspreis: 3?

Synopsis

Als Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern Razamel und Gargamel entführt wird, machen sich Schlumpfine und ihr bester Freund Schlumpf ohne Namen auf den Weg, um ihn zu finden! Es beginnt ein verrücktes Abenteuer, bei dem unsere blauen Helden den Weg neuer, farbenfroher Freunde wie Mama Poot und ihre Kleinen kreuzen. Die Schlümpfe müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, um das der ganzen Welt zu retten!

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Chris Miller (LX) | Di Pam Brady

Con Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur

1 h 32 | Animazione, Commedia, Famiglia, Musical

Tutti gli spettatori

a partire da 6 anni

Prezzo del biglietto singolo: 3?

Sinossi

Quando Grande Puffo viene misteriosamente rapito dai malvagi maghi Razamel e Gargamella, Puffetta e il suo migliore amico Puffo Senza Nome partono in missione per ritrovarlo! Inizia così un’avventura selvaggia in cui i nostri eroi blu incrociano nuovi e colorati amici come Mamma Poot e i suoi piccoli. I Puffi devono prendere in mano il loro destino per salvare il mondo intero!

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Por Chris Miller (LX) | Por Pam Brady

Con Sofia Essaïdi, Jérôme Commandeur

1 h 32 | Animación, Comedia, Familiar, Musical

Todos los públicos

a partir de 6 años

Precio de la entrada individual: 3?

Sinopsis

Cuando Papá Pitufo es secuestrado misteriosamente por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina y su mejor amigo Pitufo Sin Nombre emprenden una misión para encontrarlo Comienza entonces una alocada aventura en la que nuestros héroes azules se cruzan con nuevos y coloridos amigos como Mamá Poot y sus pequeños. ¡Los Pitufos deberán tomar las riendas de su destino para salvar al mundo entero!

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

