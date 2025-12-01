Film L’Étranger Club des Cinéphiles. Salles de Fetes Saint-Cybardeaux
Film L’Étranger Club des Cinéphiles. Salles de Fetes Saint-Cybardeaux vendredi 26 décembre 2025.
Film L’Étranger Club des Cinéphiles.
Salles de Fetes Le bourg Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 20:30:00
fin : 2025-12-26 22:30:00
Date(s) :
2025-12-26
Film L’Étranger un film de François Ozon
.
Salles de Fetes Le bourg Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
Film L’Étranger by François Ozon
German :
Film L’Étranger ein Film von François Ozon
Italiano :
Film L’Étranger di François Ozon
Espanol :
Película L’Étranger de François Ozon
L’événement Film L’Étranger Club des Cinéphiles. Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Rouillacais