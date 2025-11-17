Film: l’étranger Cinéma Le Palais Lourdes
Film: l’étranger Cinéma Le Palais Lourdes lundi 17 novembre 2025.
Film: l’étranger
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-17 20:30:00
fin : 2025-11-17
2025-11-17
Film de François Ozon | avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Drame| 2025 | France, Belgique, Maroc | 2 h |
> Tarif normal 6,00 €
> Tarif de 26 ans 3,00 €
Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…
Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by François Ozon | with Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Drama| 2025 | France, Belgium, Morocco | 2 h |
> Regular price: 6.00 ?
> Price ? 26 years 3,00 ?
Algiers, 1938. Meursault, a modest employee in his thirties, buries his mother without showing the slightest emotion. The next day, he begins an affair with Marie, an office colleague. Then he returns to his everyday life. But his neighbor, Raymond Sintès, disrupts his daily routine, dragging him into a series of shady affairs, culminating in a tragedy on a beach under a blazing sun?
Adapted from L’Étranger by Albert Camus.
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von François Ozon | mit Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Drama| 2025 | Frankreich, Belgien, Marokko | 2 Std. |
> Normaler Tarif: 6,00 ?
> Tarif ? von 26 Jahren 3,00 ?
Algier, 1938. Meursault, ein junger Mann in den Dreißigern, ein bescheidener Angestellter, beerdigt seine Mutter, ohne die geringste Gefühlsregung zu zeigen. Am nächsten Tag beginnt er eine Affäre mit Marie, einer Kollegin aus dem Büro. Danach nimmt er sein normales Leben wieder auf. Doch sein Nachbar Raymond Sintès stört seinen Alltag und verwickelt ihn in dubiose Geschichten, bis es schließlich zu einem Drama am Strand unter der sengenden Sonne kommt
Verfilmung von Albert Camus’ L’Étranger (Der Fremde).
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di François Ozon | con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Drammatico| 2025 | Francia, Belgio, Marocco | 2 h |
> Prezzo normale: € 6,00
prezzo normale: 6,00 € > Sotto i 26 anni: 3,00 €
Algeri, 1938. Meursault, un modesto impiegato trentenne, seppellisce la madre senza mostrare la minima emozione. Il giorno dopo inizia una relazione con Marie, una collega d’ufficio. Poi torna alla sua vita quotidiana. Ma il suo vicino di casa, Raymond Sintès, sconvolge la sua routine quotidiana, trascinandolo in una serie di affari loschi, che culminano in una tragedia su una spiaggia sotto un sole cocente?
Adattato da L’Étranger di Albert Camus.
Informazioni su: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de François Ozon | con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Drama 2025 Francia, Bélgica, Marruecos 2 horas
> Precio normal: 6,00
precio normal: 6,00 euros > Menores de 26 años: 3,00 euros
Argel, 1938. Meursault, un modesto empleado treintañero, entierra a su madre sin mostrar la menor emoción. Al día siguiente, inicia un romance con Marie, una compañera de oficina. Después vuelve a su vida cotidiana. Pero su vecino, Raymond Sintès, altera su rutina diaria, arrastrándole a una serie de turbios asuntos, que culminan en una tragedia en una playa bajo un sol abrasador..
Adaptación de L’Étranger de Albert Camus.
Información en: cinema@ville-lourdes.fr
