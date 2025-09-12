FILM L’ÉVANGILE DE LA RÉVOLUTION Place Aristide Briand Sète

vendredi 12 septembre 2025.

Place Aristide Briand 6 Rue du 8 Mai 1945 Sète Hérault

Tarif : 5.5 – 5.5 – 9 EUR

Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12

2025-09-12

Place Aristide Briand 6 Rue du 8 Mai 1945 Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 29 58 28 53  contact@seteameriquelatine.fr

