Film L'homme qui a vu l'ours qui a vue l'homme Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 8 octobre 2025.

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-08 17:30:00

fin : 2025-10-08 19:00:00

2025-10-08

Comédie.

Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié, l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque.

Durée 1h28. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

