Film: l’homme qui rétrécit Cinéma Le Palais Lourdes
Film: l’homme qui rétrécit Cinéma Le Palais Lourdes lundi 27 octobre 2025.
Film: l’homme qui rétrécit
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 20:30:00
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-27
Film de Jan Kounen | avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard | France, Belgique | 2025
Science Fiction, Aventure | 1 h 35 |
Tarif normal 6,00 €
Tarif de 26 ans 3,00 €
Paul partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Elise, et leur fille Mia. Lors d’une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit
inexorablement, sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi ni lui être d’aucun secours.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Jan Kounen | with Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard | France, Belgium | 2025
Science Fiction, Adventure | 1 h 35 |
Regular price: 6.00 ?
Price ? 26 years 3,00 ?
Paul divides his life between his shipbuilding business, his wife Elise, and their daughter Mia. While out at sea, Paul is confronted with a strange and unexplained meteorological phenomenon. From then on, Paul shrinks
inexorably, without science being able to explain why or help him in any way.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Jan Kounen | mit Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard | Frankreich, Belgien | 2025
Science Fiction, Abenteuer | 1 Std. 35 |
Normaler Tarif 6,00 ?
Preis ? 26 Jahre 3,00 ?
Paul teilt sein Leben zwischen seinem Schiffbauunternehmen, seiner Frau Elise und ihrer Tochter Mia auf. Während einer Fahrt auf dem Meer wird Paul mit einem seltsamen, unerklärlichen Wetterphänomen konfrontiert. Von da an schrumpft Paul
die Wissenschaft kann ihm weder erklären, warum, noch kann sie ihm helfen.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Jan Kounen | con Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard | Francia, Belgio | 2025
Fantascienza, Avventura | 1 h 35 |
Prezzo normale: 6,00 euro
Sotto i 26 anni: 3,00 ?
Paul si divide tra la sua attività di costruttore navale, la moglie Elise e la figlia Mia. Mentre è in mare aperto, Paul si trova di fronte a uno strano e inspiegabile fenomeno meteorologico. Da quel momento in poi, Paul si è ristretto
inesorabilmente, senza che la scienza sia in grado di spiegarne il motivo o di aiutarlo in alcun modo.
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Jan Kounen | con Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard | Francia, Bélgica | 2025
Ciencia Ficción, Aventura | 1 h 35 |
Precio normal: 6,00
Menores de 26 años: 3,00 ?
Paul divide su tiempo entre su negocio de construcción naval, su mujer Elise y su hija Mia. Mientras está en alta mar, Paul se enfrenta a un extraño e inexplicable fenómeno meteorológico. A partir de entonces, Paul se encoge
inexorablemente, sin que la ciencia pudiera explicarle por qué ni ayudarle en modo alguno.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: l’homme qui rétrécit Lourdes a été mis à jour le 2025-10-17 par OT de Lourdes|CDT65