Film L’homme qui rétrécit Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains
Film L’homme qui rétrécit Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains lundi 22 décembre 2025.
Film L’homme qui rétrécit
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date :
Début : 2025-12-22 20:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Projection du film de Jan Kounen.
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
English : Film The Shrinking Man
Screening of Jan Kounen’s film.
German : Film The Man Who Shrink (Der Mann, der schrumpft)
Vorführung des Films von Jan Kounen.
Italiano :
Proiezione del film di Jan Kounen.
Espanol : Película The Shrinking Man
Proyección de la película de Jan Kounen.
