Film L’homme qui rétrécit Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains

Film L’homme qui rétrécit

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Projection du film de Jan Kounen.

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English : Film The Shrinking Man

Screening of Jan Kounen’s film.

German : Film The Man Who Shrink (Der Mann, der schrumpft)

Vorführung des Films von Jan Kounen.

Italiano :

Proiezione del film di Jan Kounen.

Espanol : Película The Shrinking Man

Proyección de la película de Jan Kounen.

