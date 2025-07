Film Life is Chuck Orbey

Film Life is Chuck

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : 2025-07-07

Début : Lundi 2025-07-07 20:30:00

fin : 2025-07-07 22:20:00

Date(s) :

2025-07-07

Trois chapitres pour retracer la vie hors du commun d’un homme en apparence ordinaire.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Three chapters trace the extraordinary life of a seemingly ordinary man.

German :

In drei Kapiteln wird das ungewöhnliche Leben eines scheinbar gewöhnlichen Mannes nachgezeichnet.

Italiano :

Tre capitoli che ripercorrono la vita straordinaria di un uomo apparentemente ordinario.

Espanol :

Tres capítulos que recorren la extraordinaria vida de un hombre aparentemente corriente.

L’événement Film Life is Chuck Orbey a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg