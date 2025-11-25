Film: l’inconnu de la grande arche Cinéma Le Palais Lourdes
Film: l’inconnu de la grande arche
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Film de Stéphane Demoustier | avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Drame | 2025 | France, Danemark | 1 h 46 |
> Tarif normal 6,00 €
> Tarif de 26 ans 3,00 €
1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! À la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
English :
Film by Stéphane Demoustier | with Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Drama | 2025 | France, Denmark | 1 h 46 |
> Regular price: 6.00 ?
> Price ? 26 years 3,00 ?
in 1983, François Mitterrand decided to launch an international architectural competition for the flagship project of his presidency: the Grande Arche de la Défense, in the axis of the Louvre and the Arc de Triomphe! To everyone?s surprise, Danish architect Otto von Spreckelsen won the competition. Overnight, the 53-year-old, unknown in France, arrived in Paris, where he was propelled to the head of this pharaonic construction site.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Stéphane Demoustier | mit Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Drama | 2025 | Frankreich, Dänemark | 1 Std. 46 |
> Normaler Tarif: 6,00 ?
> Tarif ? von 26 Jahren 3,00 ?
1983 beschließt François Mitterrand, einen internationalen Architekturwettbewerb für das Vorzeigeprojekt seiner Präsidentschaft auszuschreiben: die Grande Arche in La Défense, in der Achse des Louvre und des Arc de Triomphe! Zur allgemeinen Überraschung gewann der dänische Architekt Otto von Spreckelsen den Wettbewerb. Über Nacht kam der 53-jährige, in Frankreich unbekannte Mann nach Paris und wurde zum Leiter des pharaonischen Bauvorhabens.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Stéphane Demoustier | con Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Drammatico | 2025 | Francia, Danimarca | 1 h 46 |
> Prezzo normale: € 6,00
> Sotto i 26 anni: € 3,00
nel 1983, François Mitterrand decise di bandire un concorso internazionale di architettura per il progetto di punta della sua presidenza: la Grande Arche de la Défense, in linea con il Louvre e l’Arco di Trionfo! Con grande sorpresa, l’architetto danese Otto von Spreckelsen vinse il concorso. Da un giorno all’altro, quest’uomo di 53 anni, sconosciuto in Francia, arrivò a Parigi dove fu spinto a capo di questo progetto faraonico.
Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Stéphane Demoustier | con Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Drama | 2025 | Francia, Dinamarca | 1 h 46
> Precio normal: 6,00
> Menores de 26 años: 3,00
en 1983, François Mitterrand decide convocar un concurso internacional de arquitectura para el proyecto emblemático de su presidencia: el Gran Arco de la Défense, a la altura del Louvre y del Arco del Triunfo Para sorpresa de todos, el arquitecto danés Otto von Spreckelsen ganó el concurso. De la noche a la mañana, este hombre de 53 años, desconocido en Francia, llegó a París, donde fue propulsado a la cabeza de este proyecto faraónico.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
