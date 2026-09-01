Film – L’Inconnue Orbey
vendredi 25 septembre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film – L’Inconnue
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:50:00
Date(s) :
2026-09-25
Un homme solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu’il se retrouve mystérieusement dans le corps d’une inconnue après une nuit de fête.
Synopsis : À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit… Quelques heures plus tard, David se réveille : il est dans le corps de l’inconnue. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
A lonely man’s life is turned upside down when he mysteriously finds himself in the body of a stranger after a night of partying.
L’événement Film – L’Inconnue Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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