Informations pratiques

Orbey

Film – L’In­con­nue

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:50:00

Date(s) :

2026-09-25

Un homme solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu’il se retrouve mystérieusement dans le corps d’une inconnue après une nuit de fête.

Synopsis : À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit… Quelques heures plus tard, David se réveille : il est dans le corps de l’inconnue. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lonely man’s life is turned upside down when he mysteriously finds himself in the body of a stranger after a night of partying.

L’événement Film – L’In­con­nue Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg