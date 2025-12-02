Film: L’Incroyable femme des neiges Cinéma Le Palais Lourdes

Film: L’Incroyable femme des neiges

Film de Sébastien Betbeder | avec Blanche Gardin, Philippe Katerine, Bastien Bouillon

Comédie dramatique | 2025 | France | 1 h 42 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des années passées à traquer ce yéti auquel elle est la seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de jeunesse. Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres immuables du Groenland, une nouvelle aventure commence alors pour l’incroyable femme des neiges .

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Sébastien Betbeder | with Blanche Gardin, Philippe Katerine, Bastien Bouillon

Comedy-drama | 2025 | France | 1 h 42 |

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

Coline Morel, intrepid explorer of the North Pole, finds her life drifting apart. After years spent tracking down the yeti she alone believes in, she is fired and her partner leaves her. In the midst of the meltdown, Coline has no choice but to return to her native village. There she meets up with her two brothers, Basile and Lolo, and her childhood sweetheart. From the mountains of the Jura to the immensity of the unchanging lands of Greenland, a new adventure begins for the incredible snow woman .

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

