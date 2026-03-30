Film L’odyssée de Céleste suivi d’un Atelier de découverte astronomique Petits pas sur la Lune Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne
Film L’odyssée de Céleste suivi d’un Atelier de découverte astronomique Petits pas sur la Lune Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne vendredi 10 avril 2026.
Film L’odyssée de Céleste suivi d’un Atelier de découverte astronomique Petits pas sur la Lune
Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Venez assister à une après-midi magique entre rêve et découverte. Le film L’Odyssée de Céleste vous invite à un voyage poétique à travers les étoiles. Ensuite, les enfants vont poursuivre l’aventure avec “Petits pas sur la lune”, un atelier ludique animé par C’est Lumineux ! pour découvrir l’astronomie en s’amusant.
A partir de 6 ans. Places limitées pour l’atelier réservations à lecinelux@wanadoo.fr .
Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr
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English : Film L’odyssée de Céleste suivi d’un Atelier de découverte astronomique Petits pas sur la Lune
L’événement Film L’odyssée de Céleste suivi d’un Atelier de découverte astronomique Petits pas sur la Lune Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud
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