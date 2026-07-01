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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Film L’Odyssée Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

vendredi 31 juillet 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Cinéma La Rotonde
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Film L’Odyssée

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:30:00
fin : 2026-07-31 20:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Action, Aventure.

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.

Durée 2h52.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film L’Odyssée Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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