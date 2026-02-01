Film: LOL 2.0 Cinéma Le Palais Lourdes

Film: LOL 2.0

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

De Lisa Azuelos | avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz

Comédie | 2026 | France

À 55 ans, Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, 23 ans, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux… Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir.

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

> Tarif PMR 3,00 €

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Lisa Azuelos | with Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz

Comedy | 2026 | France

At 55, Anne is finally enjoying her freedom after the departure of her children. But everything changes when her 23-year-old daughter Louise returns to live with her after a professional and romantic failure. And to add insult to injury, her son Théo announces that she is to become a grandmother! Between generational shocks, changing dreams and new love affairs? Anne understands that life never quite goes according to plan, and that at any age, we’re still learning to grow up.

> Regular price: 6.00 ?

> Price ? 26 years: 3,00 ?

> PMR rate: 3,00 ?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

