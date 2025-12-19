Film: los tigres Cinéma Le Palais Lourdes

Film: los tigres

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-05 20:30:00

fin : 2026-01-05

2026-01-05

Film de Alberto Rodriguez | Avec Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez

Policier | 2025 | Espagne | 1h49min |

En version originale sous-titrée

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Frère et sœur, Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage. En découvrant une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo qui stationne au port toutes les trois semaines, Antonio pense avoir trouvé la solution pour résoudre ses soucis financiers voler une partie de la marchandise et la revendre.

English :

Film by Alberto Rodriguez | Starring Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez

Thriller | 2025 | Spain | 1h49min |

In original version with subtitles

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

Brother and sister, Antonio and Estrella have always worked as divers in a Spanish port on passing merchant ships. When Antonio discovers a cargo of drugs hidden under a freighter that docks at the port every three weeks, he thinks he’s found the solution to his financial worries: steal some of the merchandise and sell it.

