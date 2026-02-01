Film | Louise Rue Léo Lagrange Langeac

Film | Louise Rue Léo Lagrange Langeac mercredi 4 février 2026.

Film | Louise

Rue Léo Lagrange Centre culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 20:30:00
fin : 2026-02-04

Date(s) :
2026-02-04

1h 48min | Drame | De Nicolas Keitel | Par Nicolas Keitel | Avec Diane Rouxel, Cécile de France, Salomé Dewaels.
  .

Rue Léo Lagrange Centre culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1h 48min | Drama | By Nicolas Keitel | With Diane Rouxel, Cécile de France, Salomé Dewaels.

L’événement Film | Louise Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier