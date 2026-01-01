Film Louise

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-12 20:30:00

fin : 2026-01-12 22:30:00

Date(s) :

2026-01-12

Disparue depuis quinze ans, elle retrouve les siens sous une autre identité un récit sensible sur la fuite, les liens familiaux et le poids du passé.

Synopsis Suite à un incident, la jeune Marion décide de fuguer du domicile familial. Elle démarre alors une nouvelle vie sous une autre identité Louise. Quinze ans plus tard, Louise retrouve la trace de sa sœur et de sa mère. Petit à petit, elle réapprend à les connaître sans leur dévoiler son identité. Alors qu’elle renoue avec son passé, un dilemme s’impose à elle rester Louise ou redevenir Marion… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Missing for fifteen years, she is reunited with her family under a new identity: a sensitive tale of flight, family ties and the weight of the past.

L’événement Film Louise Orbey a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg