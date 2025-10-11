FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE salle des fêtes Mont Lozère et Goulet samedi 11 octobre 2025.

FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE

salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le foyer rural du Bleymard vous propose la projection du film Lozère entre ciel et terre en présence de l’auteur Benoit Colomb, samedi 11 octobre à 15h30.

Tarif 7€ adulte et 5€ enfant de 12 ans ou adhérent au foyer rural.

Places limitées, réservation conseillée !

salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48

English :

The Foyer Rural in Le Bleymard invites you to a screening of the film Lozère entre ciel et terre , in the presence of author Benoit Colomb, on Saturday October 11th at 3:30pm.

Price: 7? adults and 5? children under 12 or foyer rural members.

Places limited, booking recommended!

German :

Das Landheim von Bleymard bietet Ihnen am Samstag, den 11. Oktober um 15:30 Uhr die Vorführung des Films Lozère entre ciel et terre in Anwesenheit des Autors Benoit Colomb an.

Preis: 7? Erwachsene und 5? Kinder unter 12 Jahren oder Mitglieder des Landheims.

Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen!

Italiano :

Il Foyer Rural di Le Bleymard vi invita alla proiezione del film Lozère entre ciel et terre , con l’autore Benoit Colomb, sabato 11 ottobre alle ore 15.30.

Prezzo: 7? adulti e 5? bambini sotto i 12 anni o membri del Foyer Rural.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione!

Espanol :

El Foyer Rural de Le Bleymard le invita a la proyección de la película Lozère entre ciel et terre , con el autor Benoit Colomb, el sábado 11 de octubre a las 15h30.

Precio: 7? adultos y 5? niños menores de 12 años o miembros del foyer rural.

Plazas limitadas, ¡se recomienda reservar!

L’événement FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-10-01 par 48-OT Mont Lozere