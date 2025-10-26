FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE salle des fêtes Mont Lozère et Goulet dimanche 26 octobre 2025.

FILM LOZÈRE, ENTRE CIEL ET TERRE

salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Le foyer rural du Bleymard vous propose la projection du film Lozère entre ciel et terre dimanche 26 octobre à 17h à la salle des fêtes du Bleymard.

Tarif 7€ adulte et 5€ enfant de 12 ans ou adhérent au foyer rural.

Places limitées, réservation conseillée !

salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48

English :

The Foyer Rural in Le Bleymard invites you to a screening of the film Lozère entre ciel et terre on Sunday October 26 at 5pm at the Salle des Fêtes in Le Bleymard.

Price: 7? adults and 5? children under 12 or foyer rural members.

Places limited, booking recommended!

German :

Das Landheim von Bleymard bietet Ihnen am Sonntag, den 26. Oktober um 17 Uhr im Festsaal von Bleymard die Vorführung des Films Lozère entre ciel et terre (Lozère zwischen Himmel und Erde) an.

Preis: 7? Erwachsene und 5? Kinder unter 12 Jahren oder Mitglieder des Landhauses.

Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen!

Italiano :

Il Foyer Rural di Le Bleymard vi invita alla proiezione del film Lozère entre ciel et terre domenica 26 ottobre alle 17.00 nella Salle des Fêtes di Le Bleymard.

Prezzo: 7? adulti e 5? bambini sotto i 12 anni o membri del foyer rurale.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione!

Espanol :

El Foyer Rural de Le Bleymard le invita a la proyección de la película Lozère entre ciel et terre el domingo 26 de octubre a las 17h en la Salle des Fêtes de Le Bleymard.

Precio: 7? adultos y 5? niños menores de 12 años o miembros del vestíbulo rural.

Plazas limitadas, ¡se recomienda reservar!

