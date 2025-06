Film L’Ul­time b­ra­qua­ge – Orbey 20 juin 2025 20:30

Début : Vendredi 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20 22:20:00

2025-06-20

Un braquage parfait tourne mal. Traqués, les braqueurs doivent fuir et tout abandonner.

Synopsis Une équipe de braqueurs chevronnés prépare méticuleusement un gros coup. Un braquage rapide, brutal, sans bavure et sans trace. Mais une erreur va tout changer. Il faut tout abandonner, disparaître. Maintenant. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

A perfect robbery goes wrong. Hunted, the robbers must flee and abandon everything.

German :

Ein perfekter Bankraub geht schief. Die Bankräuber werden verfolgt und müssen fliehen und alles zurücklassen.

Italiano :

Una rapina perfetta finisce male. Braccati, i rapinatori devono fuggire e abbandonare tutto.

Espanol :

Un robo perfecto sale mal. Perseguidos, los ladrones tienen que huir y abandonarlo todo.

