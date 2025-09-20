Film LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE Alpha Charbonnières-les-Bains

Film LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE Alpha Charbonnières-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Film LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE Samedi 20 septembre, 18h00 Alpha Rhône

tarif unique à 5€

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Projection du film LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE de Thierry Frémaux.

Alpha Avenue Lamartine, 69260 Charbonnières-les-Bains, France Charbonnières-les-Bains 69260 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33478876764 https://www.alpha-cinema.fr Depuis 1995, l’Alpha-cinéma affirme son identité à Charbonnières-les-Bains et dans l’Ouest lyonnais, et reçoit le label Art et essai.

Grâce à la projection numérique en 2D et 3D, la salle offre une grande diversité de films destinés à un large public, souvent en sortie nationale.

Le cinéma propose des soirées thématiques: Ciné-Opéra, Ciné-Collection, ainsi que des animations Jeune public: ciné-goûter, ciné-atelier…

Il participe au Festival Lumière, à d’autres actions telles que « Toile des mômes » ou « Tous en salle ». 5mn à pied de la gare de Charbonnières-les bains. TER Lyon St Paul – Sain Bel

©Ad Vitam