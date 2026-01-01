Film: Ma frère Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Ma frère

Film de Lise Akoka, Romane Gueret | avec Fanta Kebe, Shirel Nataf, Amel Bent

Comédie | 2026 | France | 1 h 52 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Lise Akoka, Romane Gueret | with Fanta Kebe, Shirel Nataf, Amel Bent

Comedy | 2026 | France | 1 h 52 |

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

Shaï and Djeneba are 20 years old and have been friends since childhood. That summer, they were counselors at a summer camp. They accompany a group of children who, like them, grew up between the towers of Place des Fêtes in Paris. At the dawn of adulthood, they will have to make choices to shape their future and reinvent their friendship.

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

