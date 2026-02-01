Film: Maigret et le mort amoureux Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Maigret et le mort amoureux

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Film de Pascal Bonitzer | AvecDenis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot

Policier | France, Belgique | 2026 | 1h 20min |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

À la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Éponge et Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage. Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Pascal Bonitzer | WithDenis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot

Thriller | France, Belgium | 2026 | 1h 20min |

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

When his parents die, James falls under the thumb of his aunts, Sponge and Piquette, two abominable shrews who reduce him to slavery. One evening, a mysterious figure gives him a bag full of phosphorescent crocodile tongues?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Maigret et le mort amoureux Lourdes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Lourdes|CDT65