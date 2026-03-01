Film Maigret et le mort amoureux

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-23 20:30:00

fin : 2026-03-23 22:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Maigret enquête sur le meurtre d’un ancien ambassadeur et découvre une mystérieuse liaison avec une princesse… une affaire pleine de secrets et de surprises.

Synopsis Le commissaire Maigret est appelé en urgence au Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé, à été assassiné. Maigret découvre qu’il entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse avec la princesse de Vuynes, dont le mari, étrange coïncidence, vient de décéder. En se confrontant aux membres des deux familles et au mutisme suspect de la domestique du diplomate, Maigret va aller de surprise en surprise. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Maigret investigates the murder of a former ambassador and discovers a mysterious affair with a princess… a case full of secrets and surprises.

L’événement Film Maigret et le mort amoureux Orbey a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg