FILM Maigret et le mort amoureux Espace Multimédia Saugues

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Policier (2026) de Pascal Bonitzer. Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Crime thriller (2026) by Pascal Bonitzer. With Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot.
