FILM Maigret et le mort amoureux Espace Multimédia Saugues samedi 28 mars 2026.

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-28
2026-03-28

Policier (2026) de Pascal Bonitzer. Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   cine-margeride@mailo.com

Crime thriller (2026) by Pascal Bonitzer. With Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot.

