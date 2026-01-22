Film: Marsupilami Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Marsupilami

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Film de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

1h 39min | Comédie, Aventure, Famille | France

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Philippe Lacheau with Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

1h 39min | Comedy, Adventure, Family | France

To save his job, David agrees to a plan to bring back a mysterious package from South America. He finds himself aboard a cruise ship with his ex-girlfriend Tess, his son Léo, and his clumsy colleague Stéphane, whom David uses to carry the package for him. Everything goes wrong when Stéphane accidentally opens the package: an adorable baby Marsupilami appears and the trip turns to chaos!

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Marsupilami Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65