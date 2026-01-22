Film: Marsupilami Cinéma Le Palais Lourdes
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Film de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan
1h 39min | Comédie, Aventure, Famille | France
Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !
> Tarif unique journée 3€
cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Philippe Lacheau with Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan
1h 39min | Comedy, Adventure, Family | France
To save his job, David agrees to a plan to bring back a mysterious package from South America. He finds himself on board a cruise ship with his ex-girlfriend Tess, his son Léo, and his clumsy colleague Stéphane, whom David uses to carry the package for him. Everything goes wrong when Stéphane accidentally opens the package: an adorable baby Marsupilami appears and the trip turns to chaos!
> One-day price: 3?
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
