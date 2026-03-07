Film Marsupilami Orbey

Film Marsupilami

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:10:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13

Synopsis Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

For his job, David accepts a dodgy plan: to bring back 1 parcel from South America. On a cruise with Stéphane, he opens the parcel and a baby Marsupilami appears.

