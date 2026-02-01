Film Marsupilami Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Marsupilami Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André jeudi 26 février 2026.
Film Marsupilami
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 17:30:00
fin : 2026-02-26 19:15:00
Date(s) :
2026-02-26
Aventure, Comédie, Famille.
Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !
La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain…
Durée 1h39. À partir de 6 ans. .
