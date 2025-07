Film Materialists Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Materialists Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 30 juillet 2025.

Film Materialists

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-30 21:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

2025-07-30

Comédie, Romance.

Une jeune et ambitieuse matchmakeuse new-yorkaise se retrouve dans un triangle amoureux complexe, tiraillée entre le » match » parfait et son ex tout sauf idéal.

Durée 1h49 .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

