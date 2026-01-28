Film : Mémoires de Brume 1 L’Acousti’k Miniac-Morvan Dimanche 1 février, 15h30 Entrée libre et gratuite

Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuvas

Dans le cadre de l’exposition TERRE-NEUVAS, découvrez ce merveilleux documentaire sur la vie des Terre-Neuvas, avec le témoignage des derniers marins l’ayant vécu.

Alain Michel Blanc, cinéaste reconnu a réalisé un premier film en 1980 rassemblant les témoignages des Terre-Neuvas sur les voiliers de Saint-Malo et de Cancale.

dimanche 1er février à 15h30, durée 45 mn.

gratuit.

Début : 2026-02-01T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T16:30:00.000+01:00

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.museedesterreneuvas.fr/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



