Film : Mémoires de Brume 2 L’Acousti’k Miniac-Morvan Dimanche 8 février, 14h00 Entrée libre et gratuite

Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuvas

Dans le cadre de l’exposition TERRE-NEUVAS, découvrez ce merveilleux documentaire sur la vie des Terre-Neuvas, avec le témoignage des derniers marins l’ayant vécu.

Avec Mémoires de Brume 2, le réalisateur et scénariste malouin Alain Michel-Blanc a recueilli la parole de 25 terre-neuvas natifs du pays de Saint-Malo.

Ces hommes nous livrent des témoignages passionnants, émouvants, parfois drôles, sur leur vie en mer, sur leur quotidien à bord des chalutiers, sur ce métier hors normes, sur le prix qu’il leur a fallu payer pour cette incroyable et douloureuse conquête de la morue.

Riche d’images d’archives rares et inédites, Mémoires de Brume 2 est bien plus qu’un documentaire. Ce film est le précieux témoignage d’une extraordinaire épopée maritime, il œuvre pour la préservation d’un patrimoine, d’un pan de l’Histoire de notre région, d’une aventure humaine qui fait partie de l’âme du pays de Saint-Malo.

dimanche 8 février à 14h00, durée 3h15. Un débat avec la présence de plusieurs anciens terre-neuvas se déroulera à l’issue de la projection.

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:30:00.000+01:00

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.museedesterreneuvas.fr/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



