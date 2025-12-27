Film Mission Père Noël Orbey

Film Mission Père Noël

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-04 10:30:00

fin : 2026-01-04 12:00:00

Date(s) :

2026-01-04

Synopsis Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve fabriquer des cadeaux dans l’atelier du Père Noël. C’est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission sauver la magie de Noël ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Timo, a little elf, is about to fulfill his dream of making presents in Santa?s workshop. A magical place where his grandfather works, he will finally take over.

