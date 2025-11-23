Film Mission Père Noël Saugues
Film Mission Père Noël Saugues samedi 13 décembre 2025.
Film Mission Père Noël
1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Animation, Aventure, Famille, de Ricard Cussó et Damjan Mitrevski (2025).
1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Animation, Adventure, Family, by Ricard Cussó and Damjan Mitrevski (2025).
German :
Animation, Abenteuer, Familie, von Ricard Cussó und Damjan Mitrevski (2025).
Italiano :
Animazione, avventura, famiglia, di Ricard Cussó e Damjan Mitrevski (2025).
Espanol :
Animación, aventura, familia, de Ricard Cussó y Damjan Mitrevski (2025).
L’événement Film Mission Père Noël Saugues a été mis à jour le 2025-11-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier