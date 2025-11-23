Film Mission Père Noël Saugues

Film Mission Père Noël Saugues samedi 13 décembre 2025.

Film Mission Père Noël

1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Animation, Aventure, Famille, de Ricard Cussó et Damjan Mitrevski (2025).
1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   cine-margeride@mailo.com

English :

Animation, Adventure, Family, by Ricard Cussó and Damjan Mitrevski (2025).

German :

Animation, Abenteuer, Familie, von Ricard Cussó und Damjan Mitrevski (2025).

Italiano :

Animazione, avventura, famiglia, di Ricard Cussó e Damjan Mitrevski (2025).

Espanol :

Animación, aventura, familia, de Ricard Cussó y Damjan Mitrevski (2025).

L’événement Film Mission Père Noël Saugues a été mis à jour le 2025-11-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier