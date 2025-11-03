Film Moi qui t’aimais Orbey

Film Moi qui t’aimais

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-03 20:30:00

fin : 2025-11-03 22:30:00

Date(s) :

2025-11-03

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps.

Synopsis Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps.¿ Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime.¿ Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

She loved him more than anything else, he loved her more than anyone else. Simone Signoret and Yves Montand were the most famous couple of their time.

German :

Sie liebte ihn mehr als alles andere, er liebte sie mehr als alle anderen. Simone Signoret und Yves Montand waren das berühmteste Paar ihrer Zeit.

Italiano :

Lei lo amava più di ogni altra cosa e lui l’amava più di ogni altro. Simone Signoret e Yves Montand erano la coppia più famosa del loro tempo.

Espanol :

Ella le quería más que a nada, y él a ella más que a nadie. Simone Signoret e Yves Montand fueron la pareja más famosa de su época.

