Film « Moi qui t’aimais » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mercredi 19 novembre 2025.
Film « Moi qui t’aimais »
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
-18 ans
Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19
Projection du film de Diane Kurys avec Roschdy Zem, Marina Foïs…
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
English :
Screening of Diane Kurys’ film with Roschdy Zem, Marina Foïs…
German :
Vorführung des Films von Diane Kurys mit Roschdy Zem, Marina Foïs…
Italiano :
Proiezione del film di Diane Kurys con Roschdy Zem, Marina Foïs…
Espanol :
Proyección de la película de Diane Kurys con Roschdy Zem, Marina Foïs…
