Film « Moi qui t’aimais » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains

Film « Moi qui t’aimais » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mercredi 19 novembre 2025.

Film « Moi qui t’aimais »

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Projection du film de Diane Kurys avec Roschdy Zem, Marina Foïs…

.

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English :

Screening of Diane Kurys’ film with Roschdy Zem, Marina Foïs…

German :

Vorführung des Films von Diane Kurys mit Roschdy Zem, Marina Foïs…

Italiano :

Proiezione del film di Diane Kurys con Roschdy Zem, Marina Foïs…

Espanol :

Proyección de la película de Diane Kurys con Roschdy Zem, Marina Foïs…

L’événement Film « Moi qui t’aimais » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes