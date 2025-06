Film Monsieur Constant – Orbey 23 juin 2025 20:30

Haut-Rhin

Film Monsieur Constant 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Sur l’Île-aux-Moines, un grand-père et sa petite-fille se découvrent et ravivent ensemble le souvenir d’un amour perdu, entre musique, danse et voyage en Russie.

Synopsis Sur Île-aux-Moines en Bretagne, Monsieur Constant, ancien photographe de guerre, est hanté par le souvenir de son amour perdu, Natalia, une célèbre danseuse étoile Russe tragiquement disparue il y a cinquante ans. Son fils, Sergio, doit se rendre en Sibérie pour achever l’opéra dont rêvait sa mère. Il confie alors sa fille de huit ans, Adéla, à son grand-père qu’elle n’a encore jamais rencontré. Cette rencontre inattendue entre le vieil homme et sa petite-fille déclenche un puissant voyage intergénérationnel qui les conduira dans une épopée d’amour, de musique et de danse entre la Bretagne et Novossibirsk en Russie. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

On Île-aux-Moines, a grandfather and his granddaughter discover each other and rekindle together the memory of a lost love, between music, dance and a trip to Russia.

German :

Auf der Île-aux-Moines entdecken sich ein Großvater und seine Enkelin und lassen gemeinsam die Erinnerung an eine verlorene Liebe wieder aufleben, zwischen Musik, Tanz und einer Reise nach Russland.

Italiano :

Sull’Île-aux-Moines, un nonno e sua nipote si scoprono e riaccendono insieme il ricordo di un amore perduto, tra musica, danza e un viaggio in Russia.

Espanol :

En Île-aux-Moines, un abuelo y su nieta se descubren y reavivan juntos el recuerdo de un amor perdido, entre música, danza y un viaje a Rusia.

