Film- Muganga, Celui qui soigne. Club des Cinephiles Centre Culturel le 27 Rouillac

Film- Muganga, Celui qui soigne. Club des Cinephiles

Centre Culturel le 27 139 Bd d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 22:30:00

Date(s) :

2025-12-09

film Muganga, Celui qui soigne est un film franco-belge réalisé par Marie- Hélène Roux avec Isaach de Bankolé et Vincent Macaigne

.

Centre Culturel le 27 139 Bd d'Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38

English :

film Muganga, Celui qui soigne is a French-Belgian film directed by Marie-Hélène Roux and starring Isaach de Bankolé and Vincent Macaigne

German :

film Muganga, Celui qui soigne ist ein belgisch-französischer Film von Marie- Hélène Roux mit Isaach de Bankolé und Vincent Macaigne

Italiano :

film Muganga, Celui qui soigne è un film franco-belga diretto da Marie-Hélène Roux e interpretato da Isaach de Bankolé e Vincent Macaigne

Espanol :

película Muganga, Celui qui soigne es una película franco-belga dirigida por Marie-Hélène Roux y protagonizada por Isaach de Bankolé y Vincent Macaigne

