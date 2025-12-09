Film- Muganga, Celui qui soigne. Club des Cinephiles Centre Culturel le 27 Rouillac
Film- Muganga, Celui qui soigne. Club des Cinephiles Centre Culturel le 27 Rouillac mardi 9 décembre 2025.
Film- Muganga, Celui qui soigne. Club des Cinephiles
Centre Culturel le 27 139 Bd d'Encamp Rouillac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-09 20:30:00
fin : 2025-12-09 22:30:00
2025-12-09
film Muganga, Celui qui soigne est un film franco-belge réalisé par Marie- Hélène Roux avec Isaach de Bankolé et Vincent Macaigne
Centre Culturel le 27 139 Bd d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
film Muganga, Celui qui soigne is a French-Belgian film directed by Marie-Hélène Roux and starring Isaach de Bankolé and Vincent Macaigne
German :
film Muganga, Celui qui soigne ist ein belgisch-französischer Film von Marie- Hélène Roux mit Isaach de Bankolé und Vincent Macaigne
Italiano :
film Muganga, Celui qui soigne è un film franco-belga diretto da Marie-Hélène Roux e interpretato da Isaach de Bankolé e Vincent Macaigne
Espanol :
película Muganga, Celui qui soigne es una película franco-belga dirigida por Marie-Hélène Roux y protagonizada por Isaach de Bankolé y Vincent Macaigne
