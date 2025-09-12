FILM MUSICAL « LES ARTS FLORISSANTS » Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

Rue Lassus Nestier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12 22:30:00

Une histoire d’amour racontée par la musique.

Une performance mythique de l’ensemble LES ARTS FLORISSANTS, filmée exclusivement pour le cinéma, avec un son immersif 7.1.

Vivez cette expérience unique en plongeant au cœur de l’un des meilleurs orchestres au monde, avec des interprètes magistraux qui racontent cette histoire d’amour, de trahison et de fidélité avec des émotions à fleur de peau.

Avec William CHRISTIE, Lea DESANDRE, Ana Vieira LEITE, Ana Maria LABIN, Hugh CUTTING, Krešimir ŠPICER, Renato DOLCINI, Moritz KALLENBERG et LES ARTS FLORISSANTS.

Des émotions intenses, du très beau chant, et une histoire émouvante racontée par la musique.

Durée 2h35 avec entracte.

Une coupette et des petits gâteaux vous seront offerts à l’entracte. 18 .

Rue Lassus Nestier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

English :

A love story told through music.

A legendary performance by LES ARTS FLORISSANTS, filmed exclusively for cinema, with immersive 7.1 sound.

German :

Eine Liebesgeschichte, die von der Musik erzählt wird.

Eine legendäre Aufführung des Ensembles LES ARTS FLORISSANTS, exklusiv für das Kino gefilmt, mit immersivem 7.1-Sound.

Italiano :

Una storia d’amore raccontata attraverso la musica.

Un’esibizione leggendaria dei LES ARTS FLORISSANTS, filmata in esclusiva per il cinema, con un audio 7.1 coinvolgente.

Espanol :

Una historia de amor contada a través de la música.

Una actuación legendaria de LES ARTS FLORISSANTS, filmada en exclusiva para el cine, con sonido envolvente 7.1.

L’événement FILM MUSICAL « LES ARTS FLORISSANTS » Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE