Film Mystère Avant Première Jeune Public Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Film Mystère Avant Première Jeune Public

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Coup de Cœur Surprise ! Laissez vous surprendre par le film mystère accessible à partir de 8 ans. Un film inconnu en avant première, choisi en partenariat avec l’association Française des cinémas Art et Essai.

Laissez vous surprendre par le film mystère à partir de 8 ans. Un film inconnu en avant première, choisi en partenariat avec l’association Française des cinémas Art et Essai. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Film Mystère Avant Première Jeune Public

Coup de C?ur Surprise! Let yourself be surprised by the mystery film for ages 8 and up. An unknown preview film, chosen in partnership with the Association Française des Cinémas Art et Essai.

L’événement Film Mystère Avant Première Jeune Public Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-02-02 par OTI LAS