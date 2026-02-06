Film Mystère Avant Première Jeune Public Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-17
Coup de Cœur Surprise ! Laissez vous surprendre par le film mystère accessible à partir de 8 ans. Un film inconnu en avant première, choisi en partenariat avec l’association Française des cinémas Art et Essai.
English : Film Mystère Avant Première Jeune Public
Coup de C?ur Surprise! Let yourself be surprised by the mystery film for ages 8 and up. An unknown preview film, chosen in partnership with the Association Française des Cinémas Art et Essai.
