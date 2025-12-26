Film Mystère Avant Première, Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Film Mystère Avant Première

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2026-01-05

Film surprise en Avant Première et en VOSTFR.

Osez vous lancer dans l’inconnu ! Venez assister à la projection d’un film dont vous ne savez rien…

Osez vous lancer dans l’inconnu ! Venez assister à la projection

d’un film dont vous ne savez rien…

Dispositif en partenariat avec l’AFCAE Association Française des

Cinémas Art et Essai. Tarif 5.50 € .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Film Mystère Avant Première

A surprise Avant Première film in VOSTFR.

Dare to take the plunge into the unknown! Come and see a film you know nothing about…

