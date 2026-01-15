Film Mystère Avant Première Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Film Mystère Avant Première Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 2 février 2026.
Film Mystère Avant Première
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-02-02
Film en VOSTRF et en avant première.
Osez-vous lancer dans l’inconnu ! Venez assister à la projection d’un film dont vous ne savez rien…
Film en VOSTRF et en avant première.
Osez-vous lancer dans l’inconnu ! Venez assister à la projection d’un film dont vous ne savez rien…
Dispositif en partenariat avec l’AFCAE Association Française des Cinémas Art et Essai. Tarif 5.50 € .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Film Mystère Avant Première
Film in VOSTRF and preview.
Dare to venture into the unknown! Come and see a film you know nothing about…
L’événement Film Mystère Avant Première Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-01-12 par OTI LAS