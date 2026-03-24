Film Mystère Avant Première Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Film Mystère Avant Première

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Film Mystère ! Osez-vous lancer dans l’inconnu ! Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un film en avant-première dont le titre reste mystérieux jusqu’à l’heure de la projection…

En partenariat avec l’AFCAE, Association Française des Cinémas Art et Essai. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Film Mystère Avant Première

Film Mystery! Dare to venture into the unknown! Every month, we invite you to discover a preview of a film whose title remains a mystery right up until the screening…

L’événement Film Mystère Avant Première Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS