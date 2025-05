Film Ne Z­ha 2 VOST – Orbey, 1 juin 2025 14:30, Orbey.

Haut-Rhin

Film Ne Z­ha 2 VOST 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 14:30:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Ne Zha part en quête d’un élixir pour sauver Ao Bing, fusionné à lui après une bataille. Mais une conspiration menace d’enflammer le ciel et la terre.

Synopsis Ne Zha, enfant-démon élevé par des humains, forme une alliance précaire avec le prince-dragon Ao Bing, au cours d’une bataille épique destinée à protéger leurs clans. A la suite de cette bataille, l’être d’Ao Bing s’intègre au corps de Nezha, qui s’embarque alors dans une quête dangereuse pour un elixir qui peut restituer la forme physique d’Ao Bing. Pendant ce voyage jalonné d’affrontements avec les démons, il découvre une conspiration qui va déclencher une guerre dévastatrice entre le ciel et la terre. Ne Zha doit déjouer ces forces traitresses pour protéger ce qui lui est cher. Inspiré de la mythologie chinoise et revu de manière audacieuse, Ne Zha 2 est un film d’animation révolutionnaire méticuleusement façonné par une équipe de 4,000 collaborateurs qui est devenu le film d’animation nº1 au box office Mondial .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Ne Zha sets off in search of an elixir to save Ao Bing, who is fused to him after a battle. But a conspiracy threatens to ignite heaven and earth.

German :

Ne Zha macht sich auf die Suche nach einem Elixier, um Ao Bing zu retten, der nach einem Kampf mit ihm verschmolzen ist. Doch eine Verschwörung droht, Himmel und Erde in Brand zu setzen.

Italiano :

Ne Zha parte alla ricerca di un elisir per salvare Ao Bing, che si è fusa con lui dopo una battaglia. Ma una cospirazione minaccia di incendiare il cielo e la terra.

Espanol :

Ne Zha parte en busca de un elixir para salvar a Ao Bing, que está fusionada con él tras una batalla. Pero una conspiración amenaza con incendiar cielo y tierra.

